Carrefour prova a tornare a fare sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, gli utenti possono infatti acquistare grandi prodotti fino al 16 luglio in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Esattamente alla pari delle più comuni soluzioni di Esselunga, anche in questo caso gli acquisti relativi alla tecnologia non potranno essere completati online sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei negozi fisici. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata (no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore).

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale per ricevere i codici sconto Amazon e scoprire le nuove offerte speciali.

Volantino Carrefour: le offerte sono davvero speciali

I migliori smartphone in promozione rientrano entro la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, in particolare troviamo Galaxy A50 a 224 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 160 euro, Galaxy A20e a 135 euro, Galaxy A71 a 383 euro, Xiaomi Mi 10 Lite a 279 euro e Huawei P30 Lite New Edition a 261 euro.

L’unica eccezione è rappresentata dall’Apple iPhone 11, un vero e proprio top di gamma acquistabile nel periodo corrente alla cifra finale di 800,10 euro. Se tutto questo non vi dovesse bastare, nel volantino Carrefour è possibile trovare anche una serie di televisori a basso prezzo e qualche piccolo elettrodomestico.

Tutti i dettagli in merito ad una campagna promozionale sicuramente all’avanguardia ed altrettanto interessanti, sono racchiusi direttamente nelle pagine seguenti.