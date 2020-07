Il periodo che stiamo vivendo è attraversato da un moto di dubbio e molta confusione, sopratutto per gli utenti che si ritrovano a fare i conti con scadenze o con necessità di rinnovi di carte d’identità o documenti in generale. Il bollo auto in molte regioni d’Italia è stato prorogato, proprio per facilitarne, il pagamento, ma come capire se dovete pagarlo? e sopratutto, chi ne è esente?

Andiamo con ordine, in seguito al lockdown tantissime regioni hanno deciso di compiere un passo verso i propri cittadini, ma ognuna si è comportata diversamente; se anche a voi sta scadendo il bollo auto, poco sotto trovate il dettaglio di tutte le decisioni dei vari Governatori.

Lombardia – scadenza da marzo a settembre – pagamento entro il 31 ottobre .

– scadenza da marzo a settembre – pagamento entro il . Piemonte, Lazio e Toscana – scadenza tra marzo e aprile – pagamento entro il 30 giugno .

. Campania – scadenze tra 24 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 30 giugno.

– scadenze tra 24 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 30 giugno. Abruzzo – scadenze tra 8 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 30 giugno .

– scadenze tra 8 marzo e 31 maggio – pagamento entro il . Emilia Romagna – scadenze tra 1 marzo e 30 aprile – pagamento entro il 30 giugno .

– scadenze tra 1 marzo e 30 aprile – pagamento entro il . Veneto – scadenze tra 8 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 30 giugno.

– scadenze tra 8 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 30 giugno. Sicilia – scadenze tra 8 marzo e 31 ottobre – pagamento entro il 31 ottobre .

– scadenze tra 8 marzo e 31 ottobre – pagamento entro il . Marche – scadenze tra 8 marzo e 31 maggio – pagamento entro il 31 luglio.

Bollo auto: chi è esente dal pagamento

Arriviamo alla domanda da un milione di dollari, chi è esente dal pagamento del bollo auto? quali sono le riduzioni?