State valutando di attivare un nuovo contratto di fornitura luce e/o gas per risparmiare al massimo sulle bollette, ma non sapete effettivamente quali sono i parametri da valutare che vi aiuteranno a spendere pochissimo? proviamo ad aiutarvi noi, elencandovi nel dettaglio cosa guardare quando vi viene proposta un’offerta.

La via più breve per confrontare le proposte dei principali fornitori consiste nell’utilizzo di un sito internet appositamente dedicato, ad esempio SOSTariffe.it oppure il sito ufficiale ARERA. Nell’eventualità in cui, invece, abbiate le idee ben precise sul da farsi, allora provate a seguire le nostre indicazioni per comprendere appieno le potenzialità dell’offerta.

Bollette Luce e Gas: cosa fare per risparmiare al massimo

Fornitura Luce – valutate attentamente la distribuzione dei consumi nelle fasce orarie, ovvero le differenze del costo dei kWh nella suddivisione A1, A2 e A3, anche bi-fascia , proprio per capire se conviene (in relazione anche alle vostre abitudini) attivare un’offerta con suddivisione oraria , oppure optare per una soluzione monoraria .

– valutate attentamente la distribuzione dei nelle fasce orarie, ovvero le differenze del dei nella suddivisione A1, A2 e A3, anche , proprio per capire se conviene (in relazione anche alle vostre abitudini) attivare un’offerta con suddivisione , oppure optare per una soluzione . Costo effettivo dell’energia elettrica o del gas naturale – il punto fondamentale è proprio questo, non lasciatevi “ingannare” molte volte dal prezzo fisso o variabile, confrontate subito il costo a kWh o Smc , il più basso vince.

dell’energia elettrica o del gas naturale – il punto è proprio questo, non lasciatevi “ingannare” molte volte dal prezzo fisso o variabile, confrontate subito il a o , il più basso vince. Promozioni per i nuovi clienti – tutte le aziende hanno ovviamente interesse ad acquisire nuova clientela, valutate attentamente gli annessi/connessi, quali possono essere codici sconto da utilizzare con realtà partner, oppure bonus invitanti.

Questi sono i punti fondamentali da non trascurare né dimenticare, vi aiuteranno a risparmiare moltissimo sull’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o di gas.