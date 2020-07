BenQ la conosciamo tutti, è un’azienda taiwanese da sempre impiegata nella produzione di perfieriche per PC e Console da gioco tra cui in particolare monitor ad alte prestazione, con il suo nuovo BenQ EX2780Q, la società decide di dedicarsi principalmente alla fascia console del mercato, offrendo loro un nuovo pannello da 27 pollici.

Specifiche decisamente ottime

Il pannello in questione quindi si compone di una matrice IPS a risoluzione WQHD 2560 x 1440 pixel nel formato 16:9 ed è in grado di fornire un angolo di visione di ben 178 gradi, un refresh rate di 144Hz e una copertura pari al 95% dello spazio colore DCI-P3.

Come se non bastasse esso supporta anche la tecnologia proprietaria BenQ HDRi, la quale offre una gestione dell’illuminazione intelligente in modo da rendere le scene decisamente più brillanti e contrastate, questo anche grazie all’aiuto di BlackEqualizer, tecnologia implementata per garantire una profondità dei neri finemente regolata e ottimizzata.

Ovviamente accanto a questa features abbiamo tecnologie come FlickerFree e Low Blue Light, inserite per rendere l’esperienza di gioco fluida e poco stressante per la vista durante le lunghe sessioni di gioco.

Dal punto di vista invece Input/Output troviamo a bordo HDMI, DisplayPort e un ingresso jack da 3,5mm, oltre a un’interfaccia USB-C, a cui accostare 2 altoparlanti stereo da 2W abbinati ad un subwoofer da 5W.

Il pannello in questione offre un’esperienza visiva più che esemplare, grazie sopratutto al pool di tecnologie implementate, le quali vanno a migliorare notevolmente la resa dei colori, dei bianchi e dei neri, fattori che accostati all’ottima gestione delle scene affaticanti per la vista, rende questo monitor un gran candidato a riempire i salotti delle vostre case.