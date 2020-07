Uno dei servizi di contenuti in streaming più famoso al mondo, Amazon Prime Video, ha finalmente inserito una novità che tutti noi stavamo attendendo da molto tempo.

Stiamo parlando della possibilità di creare profili diversi (sei per la precisione) con un solo account. Pensate che ora abbiamo la possibilità di crearne uno a prova di bambini!. Ecco i dettagli.

Amazon Prime Video: ora è possibile creare diversi profili con un solo account

Amazon Prime Video si sta finalmente aggiornando offrendo l’opportunità ai suoi utenti di utilizzare i Profili. Se avete anche solo una volta utilizzato la piattaforma Netflix sicuramente sapete già di che cosa stiamo parlando. Ora con i Profili sarà finalmente possibile fare sì che i membri della famiglia o gli amici abbiano un proprio profilo di utilizzo di Prime Video, con suggerimenti mirati e con una sezione Continua a guardare incentrata sulle loro sessioni di utilizzo.

Questa funzionalità è ormai presente in tutti i servizi di streaming online, tranne quello di Amazon. Ma d’ora in poi cambierà tutto, sarà possibile creare fino a sei profili, anche se al momento non è chiaro quanti profili potranno riprodurre contenuti contemporaneamente. Se le regole non sono cambiate si potrà effettuare lo streaming di contenuti su tre dispositivi contemporaneamente.

Vi anticipiamo subito che la novità di cui vi abbiamo appena parlato è attualmente in roll out e la fonte di partenza della notizia è lo statunitense The Verge. La pagina per la gestione dei profili però è già attiva anche in Italia, potete raggiungerla seguendo questo link. Noterete che ora esiste anche un profilo Kids, dedicato ai più piccoli. Amazon stessa ha confermato che il roll-out è su scala globale e che sarà appunto caratterizzato da più fasi.