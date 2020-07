Siete in possesso di una SIM ricaricabile Iliad e vi volete avvicinare al mondo WindTre, ma non sapete quale offerta attivare? il carnet di promozioni è in questo periodo davvero molto vario ed interessante, spendendo anche soli 5,99 euro al mese si potranno raggiungere fino a 50 giga di traffico dati.

Tutte le promozioni che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, possono essere attivate solamente in versione operator attack; ciò sta a significare, in poche parole, che il cliente dovrà necessariamente richiedere la portabilità del numero originario, proveniendo però nello specifico da un determinato operatore telefonico (nel nostro caso Iliad).

Il costo iniziale da sostenere è in genere 10 euro, corrispondente al necessario per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma nel caso della Go 50 Top+, nel periodo corrente è stato scontato del 100%. Solo le versioni Easy Pay integrano il vincolo contrattuale della durata pari a 24 mesi, in caso contrario l’utente potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

WindTre: le promozioni per Iliad

Il bundle messo a disposizione è sempre lo stesso, corrisponde per l’esattezza a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, a 200 SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti. Ciò che cambia è il prezzo finale di vendita, la versione più economica è la Go 50 Top+, richiede infatti il versamento di soli 5,99 euro al mese; un gradino sopra incrociamo invece la Go 50 Fire, promozione da 6,99 euro, sempre da versare tramite credito residuo.

In entrambi i casi, lo ricordiamo, è presente anche la versione Easy Pay, permetterà di raddoppiare i giga inclusi, a patto che si decida di pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito.