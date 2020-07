L’operatore WindTre, nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia, è entrato in scena con un listino offerte davvero ampio, colmo di tariffe dedicate a fasce di utenti classificati in base all’età e alle esigenze. Il pacchetto WindTre All Inclusive è quello che più attira l’attenzione per via delle eccezionali quantità di Giga di traffico dati previste.

WindTre All Inclusive: le migliori offerte disponibili nel mese di luglio!

Il pacchetto WindTre All Inclusive prevede diverse opzioni disponibili per tutti i nuovi clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM, sostenendo le spese previste attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente, carta conto.

La tariffa più economica è la WindTre Medium che a soli 12,99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

20 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Sostenendo una spesa di 14,99 euro al mese, invece, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta WindTre Large che prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

I clienti che necessitano di una maggiore quantità di Giga di traffico dati possono optare per l’offerta WindTre XLarge che al costo di 16,99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’offerta che più stupisce gli utenti, infine, è la WindTre Unlimited. I clienti possono ottenerla sostenendo un costo di rinnovo di 29,99 euro e ricevere ogni mese: