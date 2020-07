WhatsApp: esiste finalmente il metodo per essere invisibili in chat

Gli utenti ci hanno provato in vari modi: la privacy su WhatsApp non l’ho mai permesso, ma in molti hanno tentato di passare da invisibili per la chat. Sono tante le opportunità che questa piattaforma offre, e permette infatti anche di abolire qualsiasi informazione riguardo all’ultimo accesso.

In poche parole potrete senza problemi avere l’opportunità di non mostrare il vostro ultimo accesso alla chat. Questo comporterà però lo stesso trattamento per voi, visto che non potrete vedere l’ultimo accesso altrui. In molti proprio per questo vorrebbero più libertà, anche se WhatsApp più di così non può certamente fare. Secondo quanto riportato però da alcune indiscrezioni ma soprattutto da alcune segnalazioni dei nostri lettori, esisterebbe un’applicazione in grado di ovviare a questa sorta di richiesta.

WhatsApp, in questo modo potete leggere tutti i messaggi anche non figurando online all’interno della chat

Il mondo WhatsApp non ha mai chiuso la porta ad applicazioni di terze parti, ed in questo caso parleremo proprio di ciò. Secondo quanto riportato ultimamente, esisterebbe un’applicazione in grado di intercettare i messaggi in qualsiasi momento permettendone la lettura al di fuori della piattaforma.

Sarebbe questo il modo perfetto per leggere ugualmente tutto ciò che arriva su WhatsApp ma senza risultare online. L’app prende il nome di Unseen e consente proprio tutto questo, in modo da farvi passare inosservati. Se ve lo state domandando vi rispondiamo subito: l’ultimo accesso resterà quello precedente. Questo significa che potrete dunque leggere tutto senza dover aggiornare il vostro ultimo accesso in WhatsApp.