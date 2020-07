Il volantino Trony ha quasi dell’incredibile, tutti gli utenti che vi vorranno accedere avranno l’opportunità di ricevere un prodotto gratis con ogni singolo acquisto, senza doversi minimamente preoccupare del resto.

La campagna promozionale attuale prende il nome di 3×2, o meglio definita Prendi 3 Paghi 2, è attiva esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza quindi offrire all’utente la possibilità di acquistare sul sito ufficiale (almeno sfruttando sempre lo stesso prezzo), ma non presentando nemmeno differenze in merito a regionalità o particolarità varie.

Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram, potrete trovare gli ultimi codici sconto Amazon e le offerte speciali del momento.

Volantino Trony: ottimi sconti e tantissimi prezzi bassi

Il volantino Trony rappresenta sicuramente una delle migliori campagne promozionali del periodo, l’utente prima di tutto deve acquistare uno a scelta tra un grande elettrodomestico/televisore da almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico dal prezzo di 69 euro.

Fatto questo potrà poi decidere di optare per un secondo prodotto, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro; in alternativa potrà optare per altri due prodotti (quindi per un totale di 3 modelli), ricevendo complessivamente uno sconto del 100% sul meno caro fra tutti.

Non sono presenti particolari limitazioni sugli acquisti aggiuntivi, sarà possibile scegliere tra qualsiasi device disponibile in negozio, l’unica cosa da fare sarà seguire pedissequamente le indicazioni iniziali. Per scoprire la campagna promozionale e conoscere da vicino le offerte, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo che sono disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia.