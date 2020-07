Ancora per tutto il mese di luglio la Serie A continuerà ad essere protagonista dei palinsesti televisivi. Gli appassionati di calcio potranno quindi seguire la propria squadra del cuore per gran parte dell’estate attraverso i canali di Sky e DAZN. Inoltre, a campionato concluso, le grandi emozioni continuano con il ritorno delle coppe europee. Per l’occasione, oltre alla classiche pay tv, un’offerta televisiva arriva anche da TIM.

TIM, la promozione imperdibile per vedere la Serie A a costo zero sino ad inizio agosto

Il provider italiano continua a tenere alto il suo impegno nel settore dell’intrattenimento grazie alla piattaforma TIMvision. Il servizio rappresenta oramai una presenza di riferimento per gli appassionati ed anche le offerte commerciali in questo settore stanno diventando molto convenienti. Se nei giorni precedenti vi abbiamo parlato dell’iniziativa Mondo Netflix, è ora tempo di parlare di una speculare offerta dedicata a calcio e sport.

Con TIMvision gli utenti potranno attivar anche il ticket Mondo Sport. Con questo pacchetto al semplice prezzo di 29,99 euro gli utenti potranno accedere a tutte le esclusive sportive e calcistiche di DAZN e Sky (attraverso NOW TV). Nel ticket, inoltre sono inclusi tutti i titoli di TIMvision ed anche la dotazione in comodato d’uso del decoder TIMvision Box. In linea con altre promozioni per la tv streaming, è del tutto escluso il vincolo per l’abbonamento.

La parte migliore di questa offerta è però un’altra. Considerato che, in base all’attuale bundle, il primo mese di promozione è gratuito, la parte conclusiva della Serie A sarà gratis per tanti clienti. L’iniziativa è disponibile in questo formato sino al 31 Luglio.