Le promozioni dell’estate in casa TIM saranno più convenienti che mai. Il provider di telefonia già in questi ultimi giorni ha dimostrato grande impegno con iniziative che riguardano sia il campo della telefonia fissa che quello della telefonia mobile. Particolare convenienza ci sarà per tutti gli utenti che hanno meno di 25 anni.

TIM, la nuova promozione Young pensata per tutti gli under 25

Il gestore ha deciso di rimodulare una sua offerta storica, rendendo questa ancora più conveniente. La classica promozione Young si trasforma ora in Young Student Edition. Questa iniziativa è dedicata a tutti gli utenti che hanno meno di 25 anni e può essere attivata tanto in uno degli store sul territorio quanto attraverso i canali online del gestore.

Rispetto al passato le soglie di consumo sono ancora migliori. Ai clienti saranno garantiti minuti senza limiti, più SMS infiniti con 40 Giga utili per la navigazione internet sotto rete 4G. Per quanto concerne il prezzo, la nuova promozione Young ha un costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni, per tutti gli utenti che attivano il metodo di pagamento con Ricarica Automatica. Le spese di attivazione si attestano sui 12 euro.

Oltre alle soglie di consumo di per sé molto valide, la Young Student Edition aggiunge anche degli importanti extra. Ad esempio, i clienti potranno navigare sulle app dedicate all’eLearning senza consumare Giga. Inoltre anche la connessione sui servizi streaming per musica e social non comporterà consumo di Giga. Inclusi nel piano, infine, vi sono anche sei mesi a costo zero per la piattaforma TIMmusic Platinum.