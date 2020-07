Suburra è la serie televisiva italiana disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix che in questi ultimi anni ha riscosso più successo. Una fiction che racconta le vicende di alcuni personaggi coinvolti nella malavita di Roma e tratta dall’omonimo romanzo.

La serie televisiva, in particolare, narra la battaglia tra politici corrotti, Chiesa e criminalità organizzata approfondendo in ogni stagione un concetto differente. Ad oggi, infatti, ci sono solo due stagioni e finalmente la terza e ultima stagione sta per sbarcare sulla piattaforma dopo diverse difficoltà incontrare con l’arrivo del Coronavirus.

Suburra sta per sbarcare su Netflix con una terza stagione: ecco tutte le news

La serie televisiva italiana ha iniziato le riprese della terza stagione nei primi mesi di quest’anno, ma purtroppo successivamente la produzione ha dovuto sospendere momentaneamente le riprese per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Dopo mesi di pausa, però, gli utenti hanno finalmente ricevuto delle buone notizie.

L’attesa dei fan aumenta giorno dopo giorno, ma a quanto pare le riprese della terza stagione sono finalmente ricominciate in totale sicurezza e tranquillità rispettando tutte le direttive imposte dal Governo per limitare la diffusione del virus. Secondo alcune voci da corridoio i nuovi episodi dovrebbero sbarcare entro la fine di quest’anno, ma purtroppo la produzione non ha ancora rivelato nulla di ufficiale in merito visto che il Coronavirus è ancora in circolazione e non si sa cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Non resta che aspettare comunicazioni da Netflix visto che è abitudine della piattaforma tenere aggiornati costantemente gli utenti delle prossime uscite tramite i suoi canali social ufficiali.