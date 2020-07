Gli abbonati del colosso streaming sanno bene cosa significa dover aspettare: ricevere delle anticipazioni sulle serie tv in produzione è infatti, quasi mai, possibile. A complicare la questione, però, in questo caso non vi è la semplice attesa per dei nuovi episodi ma bensì il dubbio che potrebbe volerci più tempo del previsto per poter tornare a vivere delle emozioni insieme ai propri protagonisti preferiti. Il coronavirus che ha scatenato la pandemia ancora in diffusione in tutto il mondo a, purtroppo, avanzato dei problemi tali Per cui continuare le riprese non è stato possibile; proprio per tale motivo diversi show sono dovuti andare in pausa e tra questi anche i tanto chiacchierati You e Stranger Things.

Netflix: i clienti chiedono novità su You e Stranger Things

I titoli presenti nel catalogo di Netflix sono numerosi, ma è inutile ignorare che tra questi alcuni hanno saputo conquistare l’attenzione di grosse orde di spettatori.

Parlando di Stranger Things, per esempio, l’attesa della quarta stagione si sta tramutando in un vero e proprio salto nel buio. A sollevare le sorti degli spettatori ben poche notizie sono trapelate rendendo tutto quanto difficile da attendere: non è un mistero che molti spettatori si siano persino dimenticati della nuova stagione che non ha data di uscita. Stando alle dichiarazioni di Gaten Matarazzo il cast non tornerà all’opera che dopo settembre, mese in cui lui compirà diciotto anni.

Notizie più positive sembrano, invece, gravitare attorno alla terza stagione di You. L’obiettivo della showrunner è quello di rispettare le tradizioni e rendere disponibile la nuova ed ultima stagione a partire dal 20 di dicembre: ci riuscirà? I fans sperano di sì.