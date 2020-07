PUBG Mobile, la versione iOS / Android di PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha rilasciato la sua prima mappa esclusiva in assoluto. La nuova arena di battle royale si chiama Livik ed è stata progettata pensando alle partite veloci. Livik arriva come parte della patch 0.19.0, che introduce molti nuovi elementi al gioco.

L’aggiornamento è ora disponibile e occuperà circa 1,84 GB su Android e 2,13 GB su iOS, quindi lascia un po ‘di spazio da parte. L’aggiornamento, dettagliato su Reddit, introduce molte modifiche e aggiunte, ma la mappa è l’elemento più interessante.

PUBG Mobile introduce la mappa esclusiva Livik

Livik è una mappa in stile nordico che misura solo 2 km x 2 km. 52 giocatori possono immergersi in essa e le partite finiranno entro 15 minuti, quindi aspettati un sacco di spargimenti di sangue. La mappa è ancora nella fase beta, quindi non è ancora del tutto completa di funzionalità, ma puoi già giocarci.

La mappa riceverà anche due armi esclusive, il fucile SMG: P90 e MK 12 e un esclusivo Monster Truck. Le casse di armi di prova sperimentale arriveranno sulla mappa in un secondo momento, e includeranno armi regolari con statistiche leggermente potenziate.

Anche una nuova modalità a tema viene aggiunta in modalità classica alle mappe Erangel e Miramar. Spark the Flame è una modalità in cui statue e accampamenti sono stati aggiunti alle mappe, e bruciando le statue più piccole sparse per il posto farai cadere materiali di consumo ed eventi. Spark the Flame è anche il nome del Royale Pass Season 14, che sarà disponibile il 14 luglio.