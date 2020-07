Un guasto alla rete Enel potrebbe essere un problema da non sottovalutare; spesso la soluzione migliore è rivolgersi al servizio clienti. Prima di chiamare l’assistenza è pero opportuno assicurarsi che il mancato funzionamento dell’impianto non sia dovuto a cause esterne. Tra le tante possibilità che possono causare un guasto va considerata la possibilità che si sia superato il limite dei Watt o che uno sbalzo di corrente abbia fatto scattare il salvavita.

Un’altra possibile causa di problemi potrebbe essere una temporanea interruzione del servizio da parte della compagnia, magari per opere di manutenzione. Nella peggiore delle possibilità il problema può essere causato dall’usura di uno dei componenti dell’impianto. Nel caso in cui tutte queste possibilità siano state escluse la cosa migliore da fare è chiamare il servizio clienti Enel.

Guasto Enel: ecco a chi rivolgersi

In caso di malfunzionamenti alla rete elettrica la compagnia mette a disposizione il numero 803500 che permette di entrare in contatto con l’area clienti. Il numero è lo stesso sia che ci si affidi a Enel Servizio Elettrico che a Enel Energia Mercato Libero.

Nel momento in cui si effettua la chiamata al servizio clienti è opportuno munirsi del codice POD che verrà sempre richiesto al moneto della comunicazione del guasto. Il codice POD si trova su ogni bolletta e non è altro che il codice identificativo dell’utenza. Per i clienti di Enel Energia Mercato Libero è disponibile anche il numero 3202041500 a cui rivolgersi tramite SMS. In fine per chi non possiede una linea fissa è possibile contattare il servizio clienti chiamando il numero 199505055 dalle 7:00 alle 22:00 dal lunedì al venerdì.