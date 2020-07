Sono passati ben 7 anni dalla morte di uno dei protagonisti della famosa serie di film Fast & Furious. Paul Walker, angelo dagli occhi azzurri e i capelli biondi, morì il 30 novembre del 2013 all’età di 40 anni. Fin troppo giovane e ricco di valori e professionalità per cessare la propria vita da un momento all’altro. La causa fu una delle più comuni: un incidente stradale.

Il suo compagno di scena Vin Diesel però non si è mai arreso ed ha scelto di portare avanti uno dei ricordi dell’uomo. Egli ha dichiarato: “Sarebbe bello che questo mondo continuasse per le generazioni a venire“. Difatti Universal sembrerebbe pronta per un nuovo inizio spostando la sua attenzione dalla saga principale a quella spin-off: la scommessa con Dwayne Johnson e Jason Statham, ossia Fast & Furious Presents, Hobbs & Shaw. Questa fu nel 2019 un vero e proprio successo.

FAST & FURIOUS: arriva la seconda parte dello speciale Spin-Off

Pertanto, in seguito al grande successo della prima serie, arriverà un secondo capitolo di quel film. Purtroppo però non si ha ancora alcuna informazione in merito. Non va di certo dimenticata la versione femminile dello Spin-Off con Lindsey Beer, Ginevra Robertson-Dworet e Nicole Perlman già scelte come sceneggiatrici.

E non finisce qui, perché stando ad alcune notizie trapelate dalle interviste, tra non molto saremo gli spettatori di un ulteriore Spin-Off.

Se non siete ancora riusciti a vedere l’intera serie cinematografica d’azione statunitense basata sulle corse e sulle battaglie d’auto (e avente come registi Vin Diesel, Justin Lin, David Leitch, James Wan, Rob Cohen, F. Gary Gray, John Singleton e Philip G. Atwell), sarà possibile vederla in streaming su Prime Video.