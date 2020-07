Accedere a Facebook è davvero possibile senza registrazione? Puoi accedere come visitatore su Facebook ed esploralo in ogni dettaglio. Il modo più semplice per riuscirci è digitare sulla barra di ricerca del browser www.facebook.com e cercare quello che vuoi vedere.

Se vuoi avere informazioni su una persona specifica devi cliccare su Persone, la voce che è posizionata in fondo alla pagina. Terminata questa operazione puoi vedere tutte le persone che sono iscritte a questo importante social network. Stai cercando un tuo amico? Dopo aver stabilito come accedere Facebook senza iscriversi, è possibile attuare una ricerca mirata, utilizzando la lente di ingrandimento. Non bisogna dimenticare che, in realtà, nell’elenco riportato non compaiono tutti gli utenti.

Facebook, cosa si può fare senza un account

Se invece sei interessato a vedere le pagine di un’azienda o di un preciso prodotto, basta tornare indietro e cliccare la voce Pagine, che è posta sempre sul fondo dello schermo. Di norma, le fanpage sono pubbliche, quindi, non dovrebbero esserci problemi a vedere eventuali aggiornamenti.

Per usare Facebook è necessario cliccare su accedi o iscriviti: ma è davvero così? Come visto in precedenza esistono metodi efficaci per utilizzare questo social network, senza effettuare il login. Ne rimane ancora uno da valutare, che è utile per verificare se una data persona è iscritta o meno a Facebook. Di fatto, basta utilizzare Pipl. Ma che cos’è? Si tratta di un motore di ricerca specifico per rintracciare persone, delle quali vengono indicati anche i link dei profili social, e avrei altre informazioni.