Comet raccoglie al proprio interno alcune offerte davvero molto speciali che aiuteranno i consumatori a risparmiare su ogni acquisto, ed allo stesso tempo a ricevere un regalo speciale, a patto che si segua un iter ben specifico.

In scadenza ufficialmente il 23 luglio, la campagna promozionale promette all’utente la possibilità di ricevere gratis uno speaker portatile wireless, marchiato JBL, con integrato Google Assistant. Sono in promozione due modelli in particolare, non sarà possibile scegliere in autonomia tra l’uno o l’altro, ma dipenderà dalla cifra effettivamente spesa; al superamento di 599 euro si potrà ricevere il JBL Link 10 (il cui valore commerciale si attesta sui 99 euro), il JBL Link 300 è invece riservato agli utenti che spenderanno più di 799 euro.

Volantino Comet: il rapporto qualità/prezzo è davvero conveniente

Tantissimi smartphone sono inclusi nella campagna promozionale, forte segnale che il volantino Comet vuole affondare a piene mani nel settore per cercare di accontentare il più possibile i consumatori. I top di gamma inclusi sono i migliori del momento, quindi parliamo di Samsung Galaxy S20+ a 899 euro, Galaxy S20 in vendita all’ormai modica cifra di 699 euro, passando anche per gli ultimi Motorola Edge a 699 euro, oppure Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e così via.

Restando invece entro i 350 euro, il consiglio è di puntare direttamente verso Oppo A91, Xiaomi Mi Note 10 Lite o Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tutti ottimi smartphone dall’incredibile rapporto qualità/prezzo.

Il volantino Comet lo potete sfogliare dettagliatamente sul sito ufficiale.