Le carte di credito, complice la monumentale crescita degli acquisti online negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo sempre più importante. Per questo bisogna sempre prestare molta attenzione quando si utilizzano, soprattutto se le si sta utilizzando in rete. Sono infatti sempre in agguato truffatori che nei modi più disparati tentano di arrivare ai vostri risparmi. Ecco quindi i 5 principali rischi per le carte di credito quando si effettuato transazioni online.

Carte di credito: i cinque rischi di internet

La clonazione della carta di credito: È sempre bene scegliere con attenzione il sito su cui effettuare acquisti; se le difese della pagina non sono ottimali il rischio è che durante la transazione venga clonata la carta di credito.

I virus: Un possibile rischio durante le transazioni online è quello che vengano effettuate da un device infettato da un virus. Prima di concludere qualsiasi pagamento è sempre meglio assicurarsi che il dispositivo dia fornito di un buon antivirus.

I siti specchietto: Un’altra insidia di internet è senza dubbio quella dei siti specchietto, creati esclusivamente per truffare i poveri sventurati che si trovano a cliccarci dentro. Sempre meglio assicurarsi dei protocolli di sicurezza e delle sue certificazioni.

Il phishing: Questa pratica ha il fine ultimo di estorcervi con l’inganno i vostri dati sensibili. Il phishing consiste nell’inviare una mail fraudolenta che abbia l’aspetto di una comunicazione bancaria.