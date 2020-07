Lo scorso sedici giugno, nel corso di una conferenza svoltasi in diretta streaming presso il Campus di Milano 3, Banca Mediolanum ha presentato Flowe, una better being plat-firm con la quale il gruppo intende inserirsi all’interno di un segmento di mercato in crescita, guardando ai bisogni dei clienti più giovani.

L’obiettivo di Flowe è quello di promuovere il miglioramento dell’individuo attraverso l’educazione all’innovazione e alla sostenibilità, alla consapevolezza sulle risorse economiche ed allo spirito imprenditoriale, offrendo a tutti gli utenti un servizio bancario innovativo e completamente digitale.

Flowe, innovazione e sostenibilità al centro del progetto

Flowe offre una serie di strumenti e metodi che aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi, all’interno di un ecosistema in cui ci si impegna ad avere uno stile di vita più sano che tenga conto degli altri e dell’ambiente circostante. A tal proposito, il servizio offre sia soluzioni di Banking (Easy Banking, piani di abbonamento custom, Relational Banking, risparmio per obiettivi), che di Better-Being, sensibilizzando alla sostenibilità, al benessere finisco mentale e promuovendo uno spirito imprenditoriale.

A tal proposito, citiamo una delle iniziative più interessanti proposte dal progetto, che è quella di ZeroCO2. Un piano che promuove progetti di riforestazione e sostegno all’economia locale e sociale, compensando l’impatto delle spese che producono CO2 piantando alberi.

E’ possibile fruire del servizio scaricando l’app Flowe disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. L’applicazione offre tante funzionalità e si distingue dalla solita piattaforma bancaria, includendo anche tecnologie e sezioni speciali dedicate al miglioramento di se stessi. Oltre ad avere accesso al proprio conto e alla possibilità di effettuare bonifici e pagamenti, l’app Flowe include i Drop, ovvero dei salvadanai virtuali; i gruppi di spesa, per dividere le spese con gli amici; Arcadia, un’area in cui guadagnare badge e gemme da convertire in sconti e offerte; Focus, la sezione con video e corsi legati ai temi della felicità, del benessere e della crescita personale; GameFit, la sezione dedicata al benessere fisico con contapassi; e Me/We section, dove tutti i risultati vengono confrontati con quelli raggiunti dagli altri membri della community di Flowe.

“Flowe è il primo importante step di un percorso lungo e significativo che Banca Mediolanum intende intraprendere in maniera distintiva: quello della Innovability. Già oggi, e ancor più domani, non sarà più possibile innovare senza lasciarsi pervadere e orientare dai principi fondanti la sostenibilità e non sarà più possibile essere profondamente sostenibili se non supportati dalla forza esplosiva dell’innovazione. Affrontare in modo separato e poco sinergico queste due sfide dei giorni nostri rileverebbe qualsiasi azienda dalla sua responsabilità di essere motore evolutivo dell’intera società; e noi di Banca Mediolanum siamo fermamente determinati a contribuire alla realizzazione di un mondo migliore per tutti. Flowe nasce con questo proposito, e anche per questo, è stata costituita

come società benefit e pending b-corp”. Ha dichiarato Oscar di Montigny, presidente del CDA di Flowe.