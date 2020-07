Acquistare una nuova auto non è come acquistare un nuovo smartphone: se il secondo può essere cambiato annualmente, per le macchine il discorso muta e finisce con il perdurare persino decenni. Sono numerosi gli automobilisti, infatti, che sognano di poter cambiare la loro vettura una volta e per tutte e finalmente il momento opportuno potrebbe essere arrivato grazie ai nuovi incentivi garantiti dalla rottamazione 2020. Chi li può ricevere? A quanto ammontano? Che auto si possono acquistare? Ecco tutte le risposte.

Rottamazione auto 2020: arrivano gli incentivi per chi sogna di cambiare auto

Grazie al Decreto stipulato nel corso degli ultimi mesi, i nuovi incentivi derivanti dalla rottamazione sono stati fissati prevedendo più tipi di situazioni. Anzitutto, partendo dal bonus più alto, sappiamo che questo sarà equivalente a 4000 euro e sarà richiedibile da quella categoria di cittadini interessati ad acquistare un auto appartenente al gruppo Euro 6. Una conduzione necessaria dovrà essere però rispettata: al fine di risultare idoneo all’incentivazione sarà necessario rottamare un’automobile non più obsoleta di dieci anni.

Per poter ottenere il bonus, in secondo luogo, l’acquisto del nuovo veicolo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020; così facendo l’incentivazione verrà suddivisa in due parti uguali poiché una sarà erogata direttamente dallo Stato mentre l’altra dalla concessionaria impegnata nell’atto di compravendita.

In quei casi in cui, invece, non si possegga un auto da rottamare o i veicoli posseduti siano più vecchi di dieci anni, PD, Leu e Italia Viva hanno proposto un’alternativa che prevede altresì una incentivazione di natura economica ma che questa volta potrà raggiungere la cifra di 2000 euro: in questo caso il bonus elargito dallo Stato ammonterà a 1000 euro poiché la restante parte dovrà essere garantita dalla concessionaria impegnata nella compravendita.

Maggiori aggiornamenti seguiranno appena possibile.