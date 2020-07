Quali sono stati i migliori smartphone Android del mese scorso? Come d’abitudine, AnTuTu ha realizzato e pubblicato la classifica dei dieci migliori smartphone top-gamma e medio-gamma, basandosi sui risultati ottenuti con il suo software di benchmarking. Piccolo spoiler: entrambe le classifiche si compongono in maggioranza di smartphone cinesi, con OPPO Find X2 Pro in cima alla classifica relativa ai top di gamma, e Redmi 10X Pro 5G in prima posizione per quanto riguarda la classifica dei dieci migliori smartphone di fascia media. A seguire, le due classifiche.

Migliori smartphone top di gamma di giugno

Oppo Find X2 Pro con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 608049 punti; Xiaomi Mi 10 Pro con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interna: 603266 punti; Oppo Find X2 con processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 599306 punti; Oppo Ace 2 con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 597447 punti; iQOO Neo 3 con processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 596292 punti; Redmi K30 Pro con processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 593777 punti; realme X50 Pro con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna: 590080 punti; iQOO 3 con processore Snapdragon 865, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 587750 punti; Meizu 17 pro con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 587527 punti; OnePlus 8 Pro con processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna: 584596 punti.

Migliori smartphone medio gamma di giugno