Xiaomi è un’azienda molto versatile, che nel tempo è riuscita a creare un proprio ecosistema di prodotti che spaziano dagli smartphone ai dispositivi per la smart-home, dai monopattini elettrici ai televisori. Dopo aver lanciato appena qualche giorno fa la Mijia Coffee Machine, la macchina per caffè intelligente, Xiaomi lancia ora Xiaobai Wisdom Gate H1, la sua prima porta smart con display integrato.

Xiaomi lancia Xiaobai Wisdom Gate H1, porta smart con display integrato

Disponibile in crowdfunding in Cina, questa porta smart presenta un design elegante e raffinato, è stata realizzata in acciaio inossidabile attraverso un processo di fusione di precisione ed è dotata di uno scheletro rinforzato rinforzato in ferro. La porta è alta poco più di due metri e larga circa un metro, mentre ha uno spessore di 95 mm per un peso di 85 KG.

Al suo interno, la porta è composta da una serie di pannelli a nido d’ape fonoassorbenti, e dispone sia di una fotocamera grandangolare (150°) HD con visione notturna a infrarossi e capace di identificare la persona che è alla porta; e sia un display touch-screen IPS da 10 pollici per visualizzare queste informazioni. La porta può poi essere sbloccata anche con impronta digitale, oltre che inserendo la chiave all’interno della serratura.

Xiaomi Xiaobai Wisdom Gate H1 è in crowdfunding al prezzo di 3.999 yuan (circa 504€ al cambio). Al termine della campagna, la porta smart potrà essere acquistata al prezzo di 4.999 yuan, ovvero circa 630€ al cambio attuale. Sarà anche disponibile una versione con batteria integrata al prezzo di 4.399 yuan, circa 555€ al cambio, mentre è previsto un servizio di installazione gratuito per gli utenti che procederanno con l’acquisto mentre il prodotto è in crowdfunding.