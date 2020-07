Nelle scorse settimane Microsoft ha rilasciato un aggiornamento ufficiale per Windows 10, indubbiamente uno dei sistemi operativi desktop più utilizzato al mondo. Le novità introdotte dall’azienda sono innumerevoli, sebbene comunque non siano state effettivamente apportate modifiche alle funzioni raggiungibili dagli utenti.

Le patch di Giugno 2020 hanno introdotto miglioramenti nella sicurezza, nel riconoscimento dei comandi vocali, nelle “parole” utilizzate dall’assistente vocale Cortana, nel salvataggio e nella gestione dei file, nonché nella verifica di username e password. In aggiunta, come in ogni release, sono stati risolti bug o falle scoperte nel periodo intercorrente i due update.

Per conoscere le nuove funzioni introdotte dobbiamo tornare indietro fino alla release di Maggio 2020, in questo caso l’azienda ha prima di tutto integrato Windows Subsystem for Linux 2, un kernel Linux custom, proposto direttamente all’interno del sistema operativo, che promette prestazioni decisamente migliori rispetto alla prima versione.

Windows 10: quali sono le novità introdotte?

In secondo luogo sono stati apportati alcuni interessanti cambiamenti a piccole utility già presenti in Windows 10: