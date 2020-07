WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo con la novità del secolo

Il successo di WhatsApp proviene anche dalla grande propensione all’aggiornamento. La piattaforma infatti è sempre pronta a riportare qualcosa di nuovo con cadenza ormai mensile. Gli utenti hanno imparato che non c’è solo la messaggistica all’interno dell’applicazione, ma anche molto altro.

Pian piano sono arrivate infatti chiamate e videochiamate che ad oggi sono il cuore pulsante di questa grande applicazione. Secondo quanto riportato però un nuovo aggiornamento sarebbe in arrivo, proprio come hanno descritto le indiscrezioni lanciate negli ultimi giorni. Il multi dunque non fanno altro che aspettare quella che potrebbe essere una novità molto importante e anche molto utile. Sono tante le persone che non attendono altro, ma tutto sembra essere ormai imminente.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di aggiungere contatti tramite i codici QR

Durante gli ultimi giorni sono state tante le indiscrezioni che hanno riguardato WhatsApp e soprattutto la sua versione beta. Ricordiamo che quest’ultima riporta gli aggiornamenti in maniera prioritaria, prima che vengano rilasciati al pubblico nella sua completezza. Secondo quanto riportato sembra che è una novità stia per arrivare per tutti coloro che hanno l’applicazione sullo smartphone.

A quanto pare infatti WhatsApp sto mangiando la nuova funzionalità che permetterà a tutti di aggiungere nuovi contatti tramite codice QR. Sarà dunque possibile scansionare i dati sui codici QR di un altro utente per poterlo aggiungere ai propri contatti. Questo eviterà dunque di digitare un numero di telefono in maniera manuale per aggiungerlo alla propria rubrica. Questa novità potrebbe arrivare insieme a tante altre funzionalità.