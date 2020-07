Vodafone: offerte da 50GB per battere Iliad e TIM in un sol colpo

Togliere di mano lo scettro a Vodafone è davvero difficile, anche se qualcuno ci sta provando ormai da diversi mesi. Le nuove aziende che sono arrivate sul mercato della telefonia mobile si sono molto impegnate per portare via utenti al noto colosso colorato di rosso.

Iliad e su tutte avrebbe fatto vedere promozioni di altissimo livello, e gli utenti di casa Vodafone sarebbero scappati via proprio per accasarsi presso questa nuova realtà. Ora come ora però sembra che proprio il gestore anglosassone abbia intenzione di riprendersi gli utenti che Iliad gli ha portato via. Sono state pertanto lanciate due promozioni molto simili, le quali differiscono in merito alla cornice di pubblico a cui sono dedicate. Entrambe permettono di avere 50 giga e molto altro, con prezzi simili tra loro. Non c’è altro da fare che valutarne l’utilità per le vostre esigenze.

Vodafone, gli utenti adesso possono rientrare con due soluzioni piene di contenuti e dal prezzo bassissimo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2