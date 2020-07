Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete un nuovo smartphone del produttore cinese Vivo. Nello specifico, si tratta del prossimo Vivo Y12 in versione 2020 e quest’ultimo è stato avvistato online sul portale di Google Play Console, dove sono state riportate alcune specifiche tecniche.

Ecco le presunte specifiche del nuovo Vivo Y12 2020

L’azienda cinese Vivo sta producendo davvero numerosi smartphone in questo periodo e ben presto vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato anche il nuovo Vivo Y12 2020. Come già accennato, questo device ha fatto capolino in rete sul portale di Google Play Console, rivelandoci così parte della sua scheda tecnica.

Stando a quanto riportato sul portale, il prossimo device dell’azienda sarà uno smartphone di fascia media. Sotto la scocca ci sarà infatti il già ampiamente noto e collaudato SoC Snapdragon 665 di casa Qualcomm il quale sarà accompagnato da una GPU Adreno 610 da 950 Mhz. Oltre a questo, saranno presenti almeno 4 GB di memoria RAM e il sistema operativo sarà Android 10 con l’interfaccia personalizzata dall’azienda, ovvero l’interfaccia FuntouchOS.

Sul portale di Big G è stata pubblicata inoltre una immagine render che ci svela il design della parte frontale. Osservando questa immagine, possiamo notare come il prossimo Vivo Y12 2020 disporrà sul fronte di un display con un notch centrale a forma di V. Il pannello, nello specifico, dovrebbe avere una risoluzione pari a 1544 x 720 pixel (pari cioè a HD+). Al momento, però, non sappiamo con esattezza la misura esatta del display, ma immaginiamo che possa aggirarsi attorno ai 6-6.5 pollici di diagonale.