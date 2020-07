Vis a Vis è ormai una delle serie televisive del momento con la quale, Netflix, ha riscosso un successo a dir poco incredibile. Purtroppo la casa di produzione ha annunciato la conclusione definitiva della fiction con la quarta stagione, ma i fan hanno la possibilità di guardare delle nuove vicende di alcuni personaggi grazie all’arrivo di uno spin-off intitolato El Oasis.

Vis a Vis – El Oasis è ormai in arrivo: ecco le news del momento rivelate da Netflix

Questa nuova serie televisiva è incentrata principalmente sui personaggi di Zulema e Macarena insieme a dei nuovi personaggi. La trama racconta la vita delle due protagonisti fuori dal carcere con l’obiettivo di abbandonare una volta per tutte la loro vita da criminali dopo un ultimo colpo. L’idea di Zulema è quella di derubare il compagno di sua figlia, un signore molto importante nel mercato della droga, durante il loro matrimonio.

Ad essere le loro complici sono dei nuovi personaggi: Goya, Monica, Triana e La Flaca. Al termine della rapina le ragazze hanno appuntamento presso l’hotel Oasis per dividere il bottino, purtroppo qualcosa non è andato come previsto. I fan non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende e, fortunatamente, Netflix svela qualcosa a riguardo.

La piattaforma di streaming online ha l’abitudine di avvisare i suoi utenti dei nuovi arrivi e, appunto, diversi giorni fa ha pubblicato un nuovo post sulle sue piattaforme social con la seguente descrizione: “Luglio, col bene che ti vo… Il 31 Luglio esce VISA-VIS: EL OASIS ok l’abbiamo detto.”