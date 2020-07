L’emergenza sanitaria è stata una vera e propria esperienza negativa per tutto il Paese su vari fronti, ma soprattutto dal punto di vista economico. La ripresa sembra essere ricominciata gradualmente, tuttavia, durante il periodo di lockdown, abbiamo avuto modo di leggere molte un’abbondanza di fake news che innestavano ansia e perplessità nelle persone, le quali di conseguenza erano tremendamente disorientate. Attualmente non sembrano esserci stati dei grandi stravolgimenti circa questa situazione, infatti in rete è ancora in circolo una dose abbastanza massiccia di fake news, e una di queste è sicuramente quella che è relativa all’introduzione di una possibile Virus Tax.

Le notizie circolate in queste settimane, secondo le quali il Governo sarebbe stato pronto ad introdurre una nuova tassa, sono le solite bufale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Virus Tax: i prelievi forzosi dai conti degli italiani sono solamente una bufala

Purtroppo questa notizia, o meglio falsa notizia, è arrivata all’orecchio di molti giornali online del mondo, soprattutto grazie alle piattaforme social che sono estremamente utilizzate da tutti gli utenti. La tassa però, fortunatamente, non sembra esistere e il Governo ci ha tenuto a smentire categoricamente tutte le voci che stavano circolando su diversi giornali online in merito all’argomento.

Il Vice Ministro per il Ministero dell’Economia Laura Castelli, si è espressa sulla situazione spiegando che la notizia è totalmente falsa :“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso. In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani”.