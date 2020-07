Oramai in queste settimane estive, la programmazione di Sky è finalmente tornata al suo naturale formato. Da qui sino alla fine di agosto, tante esclusive attendono gli abbonati della tv satellitare: oltre alla parte conclusiva del campionato di Serie A, sugli schermi ci saranno i gran premi di Formula 1, i playoff NBA ed anche le partite di Champions League.

Sky, le migliori offerte pensate per chi è già abbonato

In queste settimane, come vi abbiamo evidenziato, Sky ha lanciato nuove promozioni per tutti i suoi futuri clienti. Il team commerciale della piattaforma satellitare, comunque, guarda con molto interesse anche al pubblico dei già abbonati. Per costoro ci sono due sorprese da non perdere.

In primo luogo, chi già ha un abbonamento a Sky può accedere con prezzo ridotto all’acquisto del decoder Sky Q. Il dispositivo di ultima generazione avrà un costo una tantum di 49 euro invece di 99 euro. L’iniziativa è riservata agli utenti da più di sei anni con sottoscrizione attiva al programma Extra.

Con il nuovo decoder, oltre agli eventi in esclusiva, i clienti avranno anche degli importanti extra. Tra tutti, è necessario segnalare la presenza della qualità video 4K per sport, film e serie tv e la presenza di app accessibili direttamente tramite il telecomando, tra cui Netflix, Spotify e DAZN.

Non meno importante, per i già abbonati, è l’offerta Intrattenimento Plus. In questo caso, gli utenti potranno attivare un account Netflix ed associare il pagamento di questo direttamente sull’abbonamento satellitare. Il prezzo del pacchetto Intrattenimento Plus sarà di soli 6,99 euro per chi ha attivi i piani Famiglia e Cinema.