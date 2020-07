Oggi, 7 luglio, su Sky e DAZN andrà in scena la trentunesima giornata del campionato di calcio di serie A. Sono due gli anticipi previsti, uno in esclusiva su sky e uno su DAZN. Apriranno le danze Lecce e Lazio che si affronteranno alle 19.30 in casa dei salentini. Il match sarà molto importante per entrambe le squadre.

Il Lecce, al terzultimo posto della classifica, ha un disperato bisogno di punti per superare il Genoa (in attesa che quest’ultimo giochi mercoledi) e tirarsi fuori dal terzultimo posto che significherebbe retrocessione. Sul fronte Lazio l’impegno con i salentini risulta altrettanto fondamentale. In ritardo di 7 punti sulla capolista Juve i biancocelesti non possono permettersi assolutamente un altro passo falso. Il fischio d’inizio sarà alle 19.30 e la partita sarà visibile su Sky Calcio Serie A.

Milan Juve è l’incontro di cartello

Alle 21.45 andrà in scena un interessante classico del calcio Italiano. Milan-Juve, in esclusiva su DAZN, sarà una partite che potrebbe riaprire il campionato. Già, perchè il Milan, reduce da una grande vittoria all’olimpico con la Lazio, proverà a fermare l’armata bianconera per il prestigio ma, soprattutto, per rincorrere un posto in Europa. La Juve deve provare a vincere per mantenere il distacco sulla Lazio e perchè alle porte c’è un insidiosissimo match contro l’atalanta, la squadra più europea e maggiormente in forma del campionato Italiano.

Come detto Milan-Juve sarà visibile in esclusiva solo su DAZN. Tornate a trovarci domani, sempre qui su Tecnoandroid.it, per tutte le informazioni su orari e dove vedere i restanti match della trentunesima giornata di campionato, che vedrà altri 6 incontri mercoledi 8 luglio e 2 incontri giovedi 9 luglio, che chiuderanno la trentunesima giornata.