Il Samsung Galaxy Note 20 arriverà presto. Mentre Samsung non ci ha fornito alcuna informazione ufficiale su quando vedremo il device, abbastanza perdite indicano le stesse date di cui si vociferava in passato.

È stato riportato che l’evento di lancio del Samsung Galaxy Note 20 si svolgerà il 5 agosto, con la data di uscita dello smartphone fissata per il 21 agosto e un nuovo rapporto ha dato credito a entrambe le date.

Samsung Galaxy Note 20 presentato a breve

Nello specifico, le informazioni arrivano da un sito di notizie coreano, ETNews, che in un rapporto sugli smartphone 5G in Corea nomina specificamente il 5 agosto e il 21 agosto come data di rilascio del Note 20. Queste sono e date solo per la Corea del Sud, ma non ci aspettiamo che sia diverso a livello globale, poiché Samsung tende a utilizzare le stesse date in tutto il mondo per i suoi prodotti.

Ovviamente, nulla di tutto ciò è stato confermato nonostante le date sembrano essere quelle corrette. La società potrebbe anche scegliere di modificarle all’ultimo momento. Il rapporto di ETNews ha anche menzionato altri smartphone 5G che possiamo aspettarci di vedere presto.

In passato è stato riferito che i quattro device della prossima serie di iPhone 12 includeranno il 5G ed ETNews conferma le voci. Sembra anche concordare che ci saranno quattro telefoni, costituiti da due telefoni standard e due versioni ‘Pro’ di diverse dimensioni.

Abbiamo anche sentito che LG sta lavorando ad un device ‘Wing’ con uno strato meccanismo di rotazione che permette al display di assumere una forma a T. A quanto pare, anche questo device arriverà con il 5G ad ottobre, anche se potrebbe essere un’esclusiva della Corea.