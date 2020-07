Interessati novità hanno colpito due delle serie TV più acclamate di Netflix portando i relativi spettatori a fare i salti di gioia. Dopo mesi di stallo, infatti, Peaky Blinders e After Life sono tornate sul set con un unico scopo: dare vita a nuovi episodi tutti da scoprire.

Attualmente in produzione, dunque, le nuove stagioni non hanno ancora una data d’uscita ufficiale, ma scopriamo quali sono le teorie più chiacchierate.

Peaky Blinders e After Life: quando usciranno le nuove stagioni?

A seguito di ben tre mesi passati in pausa a causa del lockdown, finalmente il mondo delle serie TV sta pian piano ripartendo andando a rimettere in gioco tutte quelle produzioni “abbandonate” improvvisamente. Nonostante la necessità di mettere in sicurezza i lavoratori e dunque i vari cast e staff, attualmente le riprese sembrano star procedendo senza grossi problemi.

Peaky Blinders, dunque, tornerà presto con questa sua tanto attesa sesta stagione: gli Shelby non hanno abbandonati i loro spettatori così come i loro affari, su questo non piove dubbio. Rimane un’incognita, in ogni caso, la data di uscita della nuova stagione: per scoprire quest’ultima sarà necessario attendere nuove direttive dagli showrunner.

After Life, da parte sua, non ha ancora avviato le riprese ma tornerà con una terza stagione su Netflix. Dopo la pubblicazione della seconda stagione durante i mesi del lockdown, infatti, non è tardata ad arrivare la conferma da parte di Netflix: è così che il prossimo anno Ricky Gervais tornerà a vestire i panni del tanto amato Tony nella serie dark comedy più acclamata in catalogo.