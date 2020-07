I titoli più acclamati di Netflix sono pronti a tornare in pista con nuove stagioni e nuovi episodi carichi di colpi di scena. Sebbene il tempo da attendere sia ancora diverso, delle prime notizie sono iniziate a trapelare andando a rendere gli spettatori del colosso dello streaming ancora più trepidanti. È così, dunque, che Lucifer, The Witcher e Vis a Vis torneranno presto in catalogo: vediamo nel dettaglio quando e come .

Lucifer e Vis a Vis ultimate, per The Witcher occorrerà ancora del tempo

Stando alle indiscrezioni rivelate dallo stesso Netflix, le tre serie TV approderanno online in periodi diversi. Per quanto concerne Vis a Vis El Oasis, lo spin off con protagoniste Zulema e Macarena, arriverà online il 31 luglio; la serie composta da circa 8 episodi svelerà dei retroscena sconosciuti a chi ha già visto la serie principale e farà incollare gli spettatori agli schermi.

Il diavolo più famoso della costa Ovest degli Stati Uniti, invece, tornerà con la sua quinta stagione ad agosto, il 21 in particolar modo: grazie ad un errore sulla pagina dedicata di Netflix, infatti, la data è emersa rivelando che la prima parte di questa penultima serie di potrà gustare nel pieno caldo estivo. L’inferno è bollente? Lucifer di più.

Concludiamo, infine, con gli aggiornamenti riguardanti The Witcher. Come preannunciato la seconda stagione uscirà il prossimo anno sebbene dire quando sia pressoché impossibile. Grazie agli ultimi tweet lanciati dalla pagina ufficiale, però, sappiamo che le riprese verranno avviate nel corso delle prime settimane di agosto: le vicende del Continente torneranno quanto prima ad affascinare gli utenti.