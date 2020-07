Navigare su Internet nel 2020 è diventata una necessità al tempo in cui prosperano le nuove frontiere della digitalizzazione. La maggior parte di noi crede che il confine del digital divide si possa arginare soltanto sfruttando WiFi e reti dati 4G / 5G. Ma esistono anche altri modi per rimanere connessi oltre la rete gratuita del momento che molti stanno utilizzando dai propri dispositivi. Analizziamo insieme di cosa si tratta indicando anche alcune offerte che si possono usare in casi estremi.

Internet si usa senza router WiFi o dati mobili

Chi teme malfunzionamenti di rete o semplicemente è condizionato dalla mancanza di rete scopre che Internet via satellite si conferma come la strada migliore per ottenere linea laddove linea non c’è. Si tratta di un efficace ripiego alle connessioni di tipo tradizionale cablate su doppino in rame o cavo in fibra ottica. Grazie ad apposite apparecchiature domestiche è possibile prendere il segnale dalle stazioni NOC orbitanti a 36.000 Km dalla superficie terrestre.

Tale opzione di connettività non è confrontabile con una connessione comune. In tal caso distanza e caratteristiche proprie del sistema giocano a sfavore della velocità massima e della generale stabilità della linea. Gli impulsi, infatti, sono rallentati da un lag time superiore rispetto ai pochi millisecondi ottenuti da una rete standard.

Ad ogni modo si può usare anche questa soluzione nel caso in cui la nostra zone non fosse coperta per niente dal segnale degli operatori TIM, WindTre, Fastweb e Vodafone (con vari ed eventuali sub-operatori). In aiuto accorrono aziende come Konnect ed OpenSky tra le cui proposte figurano tariffe da 10 o 15 Giga al mese con Internet Illimitato di notte a partire da 35 euro al mese. Mancano le chiamate VoIP (eventualmente da integrare con un costo extra) e non c’è compatibilità con il protocollo di rete di tipo P2P (peer to peer). Una rete limitata in quanto a specifiche e velocità ma pronta a soddisfare l’esigenza di connettività Internet in assenza di meglio.