Expert fa tremare tutte le concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di un volantino davvero da paura, una campagna promozionale tramite la quale il consumatore può davvero pensare di risparmiare, senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino Expert attuale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia e direttamente sul sito ufficiale; decidendo di acquistare online, è importante ricordarlo, è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica scelta.

Volantino Expert: il risparmio è di casa

Il risparmio è davvero di casa con l’ultimo volantino Expert, in questo caso gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra tantissimi device in promozione a meno di 300 euro, con modelli anche di ultima generazione. I migliori restano sicuramente Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite, Motorola G8, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P40 Lite 5G et similae.

Chiaramente è possibile anche optare per soluzioni decisamente più costose ed all’avanguardia, passando per il top di gamma Samsung Galaxy S20 a 779 euro, concludendo poi con il quasi inarrivabile Huawei P40 Pro, oggi disponibile a ben 1049 euro (purtroppo gambizzato dall’assenza dei servizi Google).

Queste sono le proposte più interessanti, il volantino Expert ne integra comunque davvero tantissime e molto varie tra di loro, le potete sfogliare, scoprire ed osservare da vicino aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.