Il Black Friday d’Estate lanciato nel periodo corrente da Euronics continua presso i punti vendita Nova con interessanti sconti e riduzioni importanti sui migliori prodotti in circolazione, anche smartphone di ultima generazione.

Spendere poco è possibile grazie ad Euronics, limitatamente ai negozi indicati, quindi senza possibilità di acquistare online sul sito ufficiale o altrove, il cliente si ritrova a poter mettere le mani su tanti prodotto a prezzi bassissimi, senza limitazioni su scorte o quant’altro, fino al 16 luglio 2020.

Volantino Euronics: le offerte sono decisamente invitanti

Gli smartphone in promozione sono tantissimi e molto vari tra loro, in prima pagina spicca senza dubbio l’economico Galaxy A10, in vendita a 129 euro, ma sfogliando il volantino si possono scoprire tante altre occasioni. Nello specifico ci troviamo di fronte a Redmi Note 8T a 169 euro, Redmi Note 8 Pro a 249 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 399 euro, Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Redmi Note 9S a 199 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Galaxy S20 a 799 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy S10 Lite a 469 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A41 a 279 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Huawei P Smart 2019 a 199 euro e tantissimi nuovi top di gamma (come P40, P40 Pro, Motorola Edge, Samsung Galaxy S20 e così via).

Tutti i dettagli in merito alla corrente campagna promozionale li potete trovare qui sotto nelle pagine del volantino.