Ben 3 anni fa (il primo di dicembre 2017) usciva quella che oggi risulta essere una serie tv di genere drammatico, thriller e fantascientifico. Il suo nome era “Dark” e il creatore (Baran Bo Odar) fremeva per l’uscita del suo lavoro creativo.

“Abbiamo avuto completamente il via libero creativo! Abbiamo potuto provinare chi volevamo e scegliere gli attori che meglio si adattavano al ruolo. Netflix ci ha dato un budget e qualche piccolo consiglio e poi ci ha lasciato fare”, aveva detto Bo Odar.

Anche la stessa piattaforma, che ancora oggi ospita Dark, era fiduciosa nei suoi confronti. Questa nel 2016 aveva infatti dichiarato: “Bo e Jantje (i produttori) sono due talenti e hanno sviluppato grandi progetti sia a Berlino che a Hollywood. Noi siamo emozionati di lavorare con loro alla nostra prima serie originale scritta, diretta e prodotta in Germania.”

DARK: la serie tv torna dopo le stagioni precedenti

La famosa piattaforma americana aveva pienamente ragione in quanto la serie tv è giunta nel 2020 alla terza stagione. La nuova successione di episodi è sbarcata da poco su Netflix: precisamente il 27 giugno del 2020.

Per quanto riguarda invece Dark 4, non giungono buone parole dai creatori: “È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!”, dichiarano questi.