Il mondo del collezionismo non smette mai di stupire e questa volta numerosi consumatori non riescono a credere che in tutto il mondo ci sono collezionisti che amano collezionare vecchi telefoni cellulari. Tantissimi modelli in commercio tra gli anni ‘80 e ‘90 hanno un valore economico incredibile per via delle loro caratteristiche particolari che hanno segnato il mondo della telefonia.

Nelle varie aste online è possibile capire quali sono i modelli più ricercati dai collezionisti e il rispettivo valore economico, e coloro che sono in possesso di un vecchio modello potrebbero essere molto fortunati perché il loro potrebbe rientrare nei modelli più ricercati e costosi.

Cellulari da collezione: ci sono tre modelli degli anni ‘80 e ‘90 con un valore incredibile

In tantissimi sono alla ricerca di tre modelli di vecchi telefoni cellulari in commercio tra gli anni ‘80 e ‘90, molto difficili da trovare in buone condizioni e completi di accessori. Partendo dalla data di sviluppo, il primo super ricercato è il Mobira Senator sviluppato negli anni ‘80 dalla Nokia. Si tratta del primissimo telefono cellulare in commercio e oggi ha un valore economico di circa 1000,00 Euro se le condizioni in cui si presenta sono dignitose.

Il secondo modello ricercato è il DynaTAC 8000X, il primo modello sviluppato dalla Motorola e primo sfidante della Nokia. Anche in questo caso il valore economico si aggira intorno ai 1000,00 Euro completo di accessori e in buone condizioni.

Il T10, però, è il modello più costoso attualmente perché si presenta con un valore di 2.000,00 Euro. Tale esemplare arriva in commercio negli anni ‘90 grazie ad un duro lavoro dell’azienda telefonica Ericsson e la sua caratteristica principale è uno sportellino che protegge i tasti quando il cellulare non è in uso.