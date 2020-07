Call of Duty Mobile è pronto a porre fine alla Stagione 7 entro la fine di questa settimana. I giocatori sono ora ansiosi di provare qualcosa di nuovo nella prossima stagione, che si prevede sia rilasciata la prossima settimana. Al momento, sappiamo molto poco di Call of Duty Mobile Stagione 8. Tuttavia, un’immagine trapelata da Call of Duty Mobile Garena afferma che la prossima stagione potrebbe essere chiamata ‘Apocalypse Day’.

A parte questo, quella stessa immagine della versione del gioco dell’Asia meridionale sfoggia la data di lancio della stagione 8, che è l’11 luglio. Dunque, se ciò si rivelasse vero, i giocatori dovranno attendere soltanto pochi giorni prima dell’avvio della nuova stagione. I contenuti di essa, tuttavia, non sono ancora stati presentati.

Call of Duty Mobile, Stagione 8, nome in codice ‘Apocalypse Day’

È interessante notare che, nell’immagine trapelata, è presente qualcuno in piedi nell’ombra. È difficile capire l’identità del personaggio in questa immagine; Tuttavia, secondo alcuni fan, è il cattivo russo, Makarov. Egli è il leader di una cellula terroristica ed è il principale antagonista della serie di Modern Warfare di Call of Duty.

Quindi, potrebbe essere possibile che Makarov sia dietro l’imminente apocalisse nella trama di Call of Duty Mobile. Tuttavia, dovremo solo attendere alcuni giorni per rispondere a tutte le domande relative alla stagione 8 di COD Mobile. Sappiamo già che la mappa Highrise di Modern Warfare 2 farà il suo debutto nella stagione 8 di COD Mobile. Inoltre, la tanto attesa abilità dell’operatore, Katana, arriverà nella prossima stagione di Call of Duty Mobile.