Il Bonus Tv è disponibile anche per il 2020 e sarà valido anche per l’anno prossimo e il 2022; il bonus è un incentivo per agevolare il passaggio dal sistema di trasmissione DVB-T a DVB-T2. Nello specifico il bonus fa parte di un fondo di 151 milioni di euro da dividere per 3 milioni di dispositivi, il che significa che il bonus sarà di 50 euro per acquisto.

In più, andando a leggere le note al riguardo al bonus si può notare che il bonus è disponibile fino ad un massimo di 50 euro; ciò significa che se il dispositivo acquistato fosse di un prezzo inferiore al tetto massimo la spesa verrebbe completamente rimborsata. Il bonus Tv è accessibile a tutte le famiglie il cui ISEE sia inferiore a 20’000 euro.

Bonus TV 2020: come effettuare la richiesta

Per richiedere il Bonus bisogna soddisfare tre richieste; la prima, già accennata, è di non avere un ISEE superiore ai 20’000 euro, la secondo è essere cittadini italiani, la terza che nessun altro membro del nucleo familiare abbia già usufruito del bonus.

Per scaricare il modulo per la richiesta del bonus basterà recarsi sul sito del MISE; l’incentivo statale può essere speso sia in negozi fisici che in store digitali, l’unica condizione è che il negozio di acquisto sia registrato sulla piattaforma dell’agenda delle entrate. Per scoprire quali dispositivi sono compatibili con il bonus basterà accedere al sito con l’elenco completo. In linea di massima tutti i dispositivi messi in commercio dopo il 2017 dovrebbero comunque essere predisposti alla ricezione del DVB-T2, il nuovo protocollo del digitale terrestre.