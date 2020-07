BMW ha annunciato l’arrivo di un abbonamento che permette di accedere alle funzionalità integrate nell’auto. Inclusi nell’abbonamento i sedili riscaldati e alcuni sistemi avanzati automatici.

La notizia arriva in seguito al recente annuncio dell’azienda del nuovo sistema operativo per i suoi veicoli, il Sistema Operativo 7. La compagnia sarà anche in grado di effettuare aggiornamenti da remoto. “BMW offre già ai suoi clienti servizi digitali e funzioni aggiuntive ma non sono perfettamente integrate nel software del veicolo”.

“In futuro, verranno aggiunte ulteriori funzioni che possono accedere all’hardware e al software dell’auto. Ad esempio per garantire il comfort del veicolo o sistemi di assistenza alla guida, come il controllo automatico della velocità o degli abbaglianti. Saremo anche in grado di aggiungere più flessibilità. Ci saranno prenotazioni temporanee, di tre anni, di un anno o anche periodi più brevi”.

“Offerte così flessibili, disponibilità immediata, prenotazione più semplice e facilità d’uso in qualsiasi momento sono alcuni dei punti chiave. E già dal 2014 utilizziamo i servizi online con il nostro Connected Drive Store“. La differenza, tuttavia, è che fino ad ora le funzioni sono sempre state aggiuntive. Adesso sono integrate nel veicolo. Altre caratteristiche menzionate nell’annuncio: nuovo sistema di navigazione, assistente digitale rivisitato, Android Auto wireless e la “chiave digitale” annunciata al WWDC di Apple. BMW non è l’unica casa automobilistica che utilizza servizi di abbonamento per sbloccare ulteriori funzionalità. Tesla ha recentemente annunciato un pagamento di quasi 100 euro al mese, per oltre 72 mesi, per poter accedere a funzionalità come il sistema di navigazione, Summon e Autopark.