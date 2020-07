Animal Crossing è un simulatore di vita, come i vecchi tamagotchi o i più recenti the Sims; questo simulatore permette di vivere in un piccolo villaggio abitato da animali antropomorfi. Ma la quarantena legata al coronavirus ha dato libero sfogo alla fantasia di molti creativi che, non potendo impiegarsi nel proprio lavoro si sono dedicati alle creazioni più disparate.

Tra queste spicca senza dubbio per singolarità la mod creata dallo sviluppatore Kyle Machulis; il creativo ha infatti creato una particolare versione di Animal Crossing con cui poter utilizzare dei “Joypad” quantomeno particolari. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare sex toys al posto dei normai pad della Switch.

Animal Crossing: la mod di Kyle Machulis

Lo sviluppatore è riuscito a trasformare il normale impulso dei pad in un segnale che può essere elaborato da un Sex Toys; in questo modo, quando il personaggio si cimenta in una azione il giocattolo reagisce con delle vibrazioni. Inoltre queste scariche possono essere avviate sia in modalità single player che durante la visita di un altro giocatore alla propria isola.

Come mostrato in un video ad ogni azione corrisponde un diverso grado di risposta che, come potete ben immaginare mira, ad aumentare la frizzantezza di tutto il sistema di gameplay. Per chi avesse intenzione di scaricare la mod è possibile trovarla visitando la pagina Twitter dello sviluppatore che ha addirittura aggiunto un messaggio “pubblicitario” che recita: “Hai appena visto qualcuno twittare che un Sex Toy si connette ad Animal Crossing: New Horizon e ti stai chiedendo che succede?”