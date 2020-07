Il colosso dell’e-commerce Amazon ha recentemente deciso di dire addio a tutti i giochi interattivi per Kindle, eliminandoli dal proprio catalogo per gli e-reader.

Nonostante quest’ultimi non fossero così tanto pubblicizzati dalla piattaforma, il catalogo ha sempre potuto contare su parecchi titoli a disposizione. Scopriamo insieme la decisione del colosso nei dettagli.

Amazon rimuove tutti i giochi interattivi dedicati ai Kindle

I contenuti che la piattaforma chiama “Active Content” sono debuttati a cavallo tra il 2010 ed il 2011. Stiamo parlando di tanti giochi da tavola, come Scarabeo, Monopoli e anche Battaglia Navale. Il New York Times permetteva anche di scaricare i suoi celebri Sudoku e cruciverba. Non possiamo dire che mancavano anche i libri-game.

A seguire, nel 2014 è arrivato anche il cosiddetto Kindle Voyage, nuovo e-reader flagship dell’azienda. Quest’ultima aveva deciso di non fargli supportare i contenuti interattivi. Questa decisione è stata successivamente ripresa anche per tutti gli altri modelli di e-reader Kindle annunciati dopo questo periodo. Nel frattempo, chi aveva i lettori Kindle più datati poteva continuare a scaricare e giocare al catalogo di “Active Content” di Amazon.

Ora il colosso ha definitivamente deciso di staccare la spina ai giochi interattivi per Kindle. I giochi saranno rimossi dal catalogo e, l’unico modo per poterli giocare, diventerà quello di averli scaricati prima della loro rimozione. Di conseguenza, se siete interessati a qualche tipo di gioco vi conviene scaricarlo ora, prima che la piattaforma decida di toglierlo. Non ci resta che attendere quindi una comunicazione ufficiale da parte della piattaforma, chissà che possa avvenire insieme a quella della data ufficiale del prossimo Prime Day 2020.