Xiaomi è stata la prima azienda ad offrire un telefono con fotocamera da 108 MP quando ha rilasciato la serie Mi Note 10 alla fine del 2019. La società ha successivamente rilasciato la serie Mi 10, anch’essa dotata di un sensore da 108 MP.

Ora, due membri XDA hanno ‘scavato’ nel codice MIUI 12 e scoperto l’esistenza di un altro smartphone Xiaomi da 108 MP. Il codice fa riferimento ad alcuni device con nome in codice Gauguin e Gauguin Pro. Si ritiene che entrambi gli smartphone abbiano fotocamere posteriori quadruple ma non la stessa fotocamera principale.

Xiaomi Gauguin Pro con fotocamera Samsung da 108 MP

Il modello Pro potrebbe offrire il sensore da 108 MP mentre si dice che la variante non Pro includa uno snapper da 64 MP. Non c’è alcuna parola sull’esatto sensore della fotocamera da 108 MP che verrà utilizzato nel modello Gauguin Pro, ma Xiaomi ha utilizzato il Samsung ISOCELL Bright HMX nei suoi device precedenti. Samsung, invece, ha adottato il sensore ISOCELL Bright HM1 sulla serie Galaxy S20.

I due sensori della fotocamera da 108 MP differiscono nel pixel-binning; l’HMX utilizza il binning quattro in uno per fornire scatti equivalenti a una fotocamera da 27 MP da 1,6 micron pixel. Il sensore HM1, invece, visto sulla serie S20 offre binning nove in uno per produrre scatti paragonabili a una fotocamera da 12 MP da 2,4 micron pixel.

In ogni caso, XDA-Developers osserva che i due telefoni sono contrassegnati per la Cina, l’India e le versioni globali. Il report suggerisce anche che i due telefoni stanno arrivando con chipset Qualcomm e non da un flagship Xiaomi come si pensava alimentato da MediaTek in arrivo entro la fine dell’anno.