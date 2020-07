Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia di Mi TV 4S da 65 pollici. Si tratta di una smart TV dal prezzo aggressivo e dalle caratteristiche all’avanguardia, che rendono questo prodotto davvero desiderabile.

A partire dal supporto al 4K e all’HDR10+, che insieme ad una tecnologia audio basata su DTS-HD e Dolby Audio, assicura un’esperienza cinematografica. Oltre alle app Netflix, YouTube e Prime Video, è possibile scaricare su Xiaomi Mi TV 4S le proprie applicazioni preferite direttamente dal Play Store di Google, o ancora utilizzare Chromecast e Google Assistant per interagire con l’assistente vocale tramite comodi comandi vocali.

Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici è disponibile, insieme agli altri modelli della famiglia (Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32” ) presso i Mi Store autorizzati, su Amazon e su mi.com, al prezzo di 699,90 euro.

Xiaomi Mi TV 4S 65″ disponibile in Italia

“Finalmente l’intera gamma delle tanto attese Mi TV è completa e disponibile anche in Italia. Le Mi TV di Xiaomi si caratterizzano per il design elegante, un hardware potente, un’interfaccia incredibilmente facile da usare, in aggiunta alla vasta libreria di contenuti multimediali. Non parliamo solo di smart TV, ma di un vero e proprio hub dello smart living che eleva lo standard del settore dei televisori” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. A seguire, la scheda tecnica di Xiaomi Mi TV 4S 65″.

Per scoprire le altre offerte del colosso cinese valide fino al 12 luglio, visitare il sito ufficiale Xiaomi mi.com. Per ulteriori informazioni su Xiaomi, visitare http://blog.mi.com/en.