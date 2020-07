WindTre ha recentemente inaugurato una nuova serie di offerte Go 50 dai grandissimi contenuti, infatti presentano un bundle iniziale di 50 giga di traffico, con prezzi che non superano comunque i 9,99 euro al mese.

Tutte le soluzioni che andremo ad elencarvi sono distribuite come operator attack, pertanto richiedono necessariamente la portabilità del numero originario, ma sopratutto possono essere attivate in esclusiva da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un determinato operatore telefonico.

Passa a WindTre: ecco le nuove promozioni

Go 50 Top+ – attivabile da Iliad e MVNO, esclusi Lyca, Kena e ho.Mobile – prezzo di 5,99 euro al mese – attivazione completamente gratuita (non si paga nemmeno la SIM ricaricabile).

– attivabile da Iliad e MVNO, esclusi Lyca, Kena e ho.Mobile – prezzo di al mese – attivazione completamente gratuita (non si paga nemmeno la SIM ricaricabile). Go 50 Fire – attivabile da Iliad, ho.Mobile e Kena Mobile – prezzo di 6,99 euro al mese – costo di attivazione 6,99 euro con l’aggiunta di 10 euro per la SIM ricaricabile.

– attivabile da Iliad, ho.Mobile e Kena Mobile – prezzo di al mese – costo di attivazione 6,99 euro con l’aggiunta di per la SIM ricaricabile. Go 50 Special – attivabile solamente da LycaMobile – prezzo di 9,99 euro al mese – costo di attivazione di 16,99 euro, comprensivo anche della SIM.

Tutte le versioni indicate qui sopra presentano anche la cosiddetta Easy Pay, ovvero la soluzione con esattamente lo stesso identico prezzo mensile, ma con l’aggiunta del doppio dei giga. La limitazione per coloro che decideranno di richiederla corrisponderà alla tipologia di pagamento, infatti sarà necessario versare il necessario tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Per ultimo, solo in questo caso è presente anche il vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, il periodo nel quale qualsiasi richiesta di portabilità comporterà il pagamento di una penale del valore di 49 euro. Tutte le promozioni possono essere richieste nei punti vendita.