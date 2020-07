WhatsApp: tanti utenti abbandonano l'app per sempre, ecco il motivo

Mettere in dubbio l’utilità di WhatsApp sarebbe una vera e propria follia, soprattutto dopo gli ultimi anni e gli ultimi tempi trascorsi. Le persone hanno conosciuto la vera e propria qualità di questa piattaforma soprattutto durante il periodo di quarantena, quando tutti erano costretti a restare all’interno delle proprie case. Lontani dagli affetti personali, gli utenti hanno potuto continuare le loro relazioni semplicemente con messaggi, chiamate e videochiamate.

Queste sono tutte possibilità offerte da WhatsApp, le quali sono state implementate col tempo. Ricordiamo infatti che il colosso colorato di verde nasce inizialmente come semplice applicazione di messaggistica, ma da qualche anno è molto di più. Gli utenti però, stando molto a contatto con lo smartphone durante il periodo di emergenza, hanno notato che alcune problematiche continuavano a riproporsi. Tra queste ovviamente anche le truffe e tutti gli inganni che spesso riescono a circuire soprattutto i più inesperti ed ingenui.

WhatsApp, gli utenti adesso sono stanchi: alcuni hanno scelto di abbandonare l’applicazione per recarsi altrove

Diverse persone sanno bene che il mondo del web e rappresenta un’arma a doppio taglio. Ciò significa che si tratta senza dubbio di una risorsa, ma a volte può tramutarsi anche in qualcosa di molto pericoloso. Su WhatsApp ad esempio, tramite le note catene di Sant’Antonio, circolano truffe e inganni di ogni genere. Proprio per questo motivo, che non si può imputare alla piattaforma, diverse persone hanno scelto di abbandonare il proprio account.

In molti hanno indicato Telegram come soluzione alternativa e più performante sotto questo punto di vista. Sono state tante infatti le recensioni positive degli utenti in merito a questa applicazione di messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato, proprio qui non ci sarebbero truffe.