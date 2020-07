Il volantino Expert abbandona le regionalità o le differenziazioni locali, riuscendo a fornire una campagna promozionale molto interessante, ricca di offerte e di sconti che aiutano i consumatori a risparmiare davvero moltissimo.

Per riuscire ad accedere alle riduzioni non sono necessarie operazioni particolari, il cliente dovrà semplicemente recarsi in uno dei tantissimi negozi in Italia, o comunque provvedere all’acquisto sul sito ufficiale. In questo caso la spedizione a domicilio sarà completamente a pagamento, quindi da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Volantino Expert: ottime offerte per chi ne vuole approfittare

Il settore degli smartphone viene al solito suddiviso in due parti: modelli a meno di 300 euro e top di gamma. I più interessanti sono i primi, proprio perché anche la minima differenza di prezzo viene apprezzata dal consumatore e riesce ad incidere maggiormente sul valore finale; i device da acquistare subito sono quindi Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola Moto G8, Huawei P40 Lite e similari.

Volendo invece richiedere l’accesso ad un vero e proprio top di gamma, l’occhio cade sulla presenza dell’accoppiata Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 Pro. Nel primo caso si tratta di uno smartphone scontato a meno di 779 euro, nel secondo invece si dovranno ancora spendere fino a 1049 euro. Quale acquistare? il consiglio è di puntare sul Samsung, costa meno e sopratutto integra i servizi Google (anche se è peggiore da un punto di vista fotografico).