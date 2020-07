Il volantino Euronics propone offerte di qualità quasi superiore ai migliori SottoCosto tanto apprezzati nel corso dei mesi precedenti, a conti fatti i fortunati residenti nelle vicinanze dei negozi Euronics Dimo potranno risparmiare non poco su ogni acquisto effettuato.

Una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi mesi attende gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a voler spendere poco o niente per l’acquisto di dispositivi di tecnologia generale. Alla sua base trova posto il Tasso Zero, la perfetta occasione per raggiungere i top di gamma, senza necessariamente essere costretti a pagare tutto subito (data la rateizzazione in pagamenti fissi mensili).

Volantino Euronics: prezzi bassissimi per i migliori prodotti

Il volantino Euronics promette di base prezzi bassissimi per accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra questi infatti spicca senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S20, un top di gamma assoluto acquistabile alla cifra finale di 799 euro, da consigliare a tutti i consumatori che vogliono il massimo, senza badare troppo alle spese.

Se invece si volesse godere del miglior rapporto qualità/prezzo, ecco che il device consigliato è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, con soli 399 euro si potranno mettere le mani su un dispositivo dalla qualità eccellente e decisamente superiore.

Discorso simile per gli altri modelli in promozione, spiccano LG Velvet a 649 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Huawei P Smart 2019, Oppo Reno 2Z e Huawei P40 Lite.